Adalet Bakanı’ndan Somali Cumhurbaşkanının oğlu açıklaması: Polislere soruşturma!

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı ve moto kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olduğu kazada yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı ve moto kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olduğu kaza hakkında açıklama yaptı.

Tunç, "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.

Tunç, açıklamasının devamında da, “Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında #adlisoruşturma başlatılmıştır.



Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 10, 2023

NE OLMUŞTU?

30 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen kazanın ardından Yunus Emre Göçer, hayati tehlike altında hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınırken Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, savcılığın karşısına bile çıkarılmadan karakoldan serbest bırakılmıştı.

Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, 2 Aralık’ta tarifeli uçakla Türkiye’den kaçmış, Yunus Emre Göçer ise 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.