Büyükelçi ve askerler, oğlu kaçakken Somali Cumhurbaşkanı ile ‘askeri iş birliği’ görüşmüş!

Motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Türkiye’den kaçmasından 5 gün sonra, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’nden bir heyetin Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştüğü ortaya çıktı. Görüşmenin konusu ise Yunus Emre Göçer’in ölümü değil, ‘askeri iş birliği’ydi!

birgun.net

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un 36 yaşındaki motokurye Yunus Emre Göçer’e resmi araçla çarparak ölümüne sebep olduğu olayla ilgili skandallar zincirine yeni bir halka daha eklendi. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Türkiye’den kaçmasından 5 gün sonra, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’nden bir heyetin, Somali Cumhurbaşkanı’nı makamında ziyaret ederek askeri iş birliği hakkında görüşme yaptığı öğrenildi.

30 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen kazanın ardından Yunus Emre Göçer, hayati tehlike altında hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınırken Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, savcılığın karşısına bile çıkarılmadan karakoldan serbest bırakılmıştı. Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, 2 Aralık’ta tarifeli uçakla Türkiye’den elini kolunu sallayarak kaçmış, Yunus Emre Göçer ise 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

MAKAMDA ZİYARET!

Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un Türkiye’den kaçmasından 5 gün, Yunus Emre Göçer’in yaşamını yitirmesinden bir gün sonra ise (7 Aralık) Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’nden bir heyetin, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’u makamında ziyaret ettiği öğrenildi.

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı ve üst düzey askeri uzmanlar ve subayların katıldığı ziyaret, Somali Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinden paylaşıldı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

‘ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ…’

Somali Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kardeş ülkemiz Türkiye'den askeri uzmanlar ve üst düzey subayları kabul eden Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud, Somali Ulusal Ordusu'nun yeniden inşası ve Eş-Şebab teröristleriyle mücadeledeki rollerinden dolayı kendilerine teşekkür etti” dendi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı (Somali Cumhurbaşkanlığı)

Açıklamanın devamında, heyetin, Somali Cumhurbaşkanı ile mevcut askeri iş birliğinin güçlendirilmesi hakkında görüştüğü belirtildi:

“Bu toplantıya Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Sayın İbrahim M. Yağlı da katılarak, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesi, Türk kardeşlerin kurtuluş operasyonundaki desteğinin önemi ve Somali'ye yönelik eğitim planının ele alındığı belirtildi.”