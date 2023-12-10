Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ölümüne sebep olduğu kuryenin eşi: Polis, intihar ettiğini söyledi

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Sheikh Mohamud’in aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, "Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi" diye konuştu.

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'in aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer açıklama yaptı.

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve 2 Aralık'ta kaçtığı anlaşılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, “Eşimin ölümüne neden olan, kaçmasına göz yuman herkesten şikâyetçiyim. O adam polisler hatalı tutanak tuttuğu için elini kolunu sallayarak kaçabildi" dedi.

Göçer, "Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı" diye konuştu.

İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’in kullandığı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mohamud ise iddiaya göre polis tutanağında “motokurye hatalı gösterildiği” için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, “asli kusurlu” bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mohamud hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Biri otizm hastası iki çocuğu olan motokuryenin eşi Öznur Göçer, “Yetkililer gereğinin yapılacağını söylüyor ancak ben bu söylenenlere ikna olamıyorum” dedi.

Kazanın ardından yetkililer tarafından motokurye Göçer’in acemi olup olmadığının sorgulandığını söyleyen Öznur Göçer, “Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı” diye anlattı.