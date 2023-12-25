Adalet Bakanı Tunç da bu sıralamadan memnun değil

Türkiye’nin hukukun üstünlüğü endeksinde Angola ve Guatemala gibi ülkeler ile aynı lige düşmesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u da şaşırttı. Tunç, “Siz nasıl bu ülkeleri Türkiye’nin üzerinde gösterebilirsiniz?” diye sordu.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarı döneminde adalet sistemi de geri dönülemez yaralar aldı. İktidara ilk geldiği andan itibaren yargıyı ele geçirmek için çaba harcayan iktidar bugün, “Terör örgütü” olarak görülen cemaatle bu amacı doğrultusunda 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişime kadar ortaklık yapmaktan da geri durmadı. Çok sayıda cemaat üyesi yargının kılcal damarlarına kadar sızarken 2007’de Ergenekon süreci ile başlayan, Balyoz, Askeri Casusluk gibi soruşturmalarla devam eden cadı avı, Türkiye'nin hukuk sistemini adeta altüst etti.

Hukuk sisteminde iktidar eliyle yaratılan tahribat nedeniyle Türkiye'de hukuka güven de yerle bir oldu. Uluslararası raporlara göre Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117’nci sıraya kadar geriledi. Türkiye, ülkelerin hukukun üstünlüğü endeksi sıralamasında Angola, Nijer, Guatemala gibi ülkeler ile aynı lige düştü. Adalet Bakanlığı’nca referans gösterilen Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun raporunda ise Türkiye'deki yapısal düzenlemelerin savcı ve hâkimlerin bağımsızlığına zarar verdiği anlatıldı.

BAKAN DA RAHATSIZ

Adalet Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu toplantısında konuşulanlar ise Türkiye'deki hukuk sisteminin içinde bulunduğu içler acısı halin itirafı niteliği taşıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde yarıştığı ülkelerden rahatsız oldu, “Siz nasıl bu ülkeleri Türkiye'nin yargısının üzerinde gösterebilirsiniz?” dedi.

21 Aralık tarihli TBMM Genel Kurul birleşiminde CHP Grubu adına Milletvekili Turan Taşkın Özer söz aldı. Türkiye'deki adalet sisteminin içinde bulunduğu tabloyu, “Bugün adaletin ne terazisi kalmış, ne kılıcı kalmış ve artık hepimizin gördüğü gibi gözleri de bağlı değil” sözleriyle özetleyen Özer, hukukun üstünlüğü endeksi sıralamasına da değindi. Sıralamada Türkiye’nin 142 ülke arasında 117'nci basamakta yer aldığını anımsatan Özer, “Yarıştığımız ülkeler Angola, Nijer, Guatemala... Üzülerek bunu belirtmek zorundayım” diye konuştu.

ORADA DEMOKRASİ YOK Kİ

Birleşimin son bölümünde, milletvekillerinin sorularını yanıtlamak için söz verilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sözleri ise “Adalet Bakan’ı da Türkiye’nin adalet liginden memnun değil” yorumlarına yol açtı. Türkiye’nin Güven Endeksi’nde son sıralarda olduğuna atıf yapan CHP’li Turan Taşkın Özer’e yanıt veren Bakan Tunç, “Ben ülkelerin ismini vermiyorum, orada demokrasi yok ki orada serbest seçim yok ki… Yani siz nasıl bu ülkeleri Türkiye'nin, Türk yargısının üzerinde gösterebilirsiniz?” ifadesini kullandı.

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BAŞARISIZLIĞIN BELGESİ

OECD’nin raporları, iktidarın adalet alanındaki başarısızlığını ortaya koyuyor. OECD ülkelerinde yüzde 56 olan adalet sisteminden duyulan ortalama memnuniyet oranı Türkiye’de yalnızca yüzde 33 ile ifade ediliyor.