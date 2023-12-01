Adalet Bakanı Tunç'tan TTB kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı.

Davanın dün görülen karar duruşmasında, 11 kişilik TTB Merkez Konsey üyesi görevden alındı.

Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yargının verdiği bir karar söz konusu. Hep beraber süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu savunanTunç, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Ancak burada kendi kanunlarına aykırı tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir davaname hazırladı. Yargının verdiği bir karar söz konusu. Hep beraber süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"TTB Başkanı'nın bir ifadesi olmuştu. TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasında bulunmuştu. Bu kabul edilebilir değildir. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmanın bir parçasıydı. Bu yargının konusu oldu ve dava açıldı, ceza almıştı. O süreç devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, TTB Kanunu'nda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Burada kendi kanunlarına aykırı bir tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı davaname hazırladı. Ankara 31. Asliye Hukuk da karar verdi. TBB yöneticilerinin görevden alınması kararını verdi. Yerlerine delegelerden bir yönetim belirlenecek. Bu yargısal bir karar. Yargının kararı söz konusu. Hep beraber süreçleri takip edeceğiz."

'FATİH TERİM FONU' VURGUNU



Bakan Tunç’a eski bankacı Seçil Erzan’ın hayali fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasına ilişkin dava da soruldu.

Yargılama sürecinin devam ettiğine işaret eden Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak’ta görüleceğini belirterek, “Hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz” dedi.

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NE OLMUŞTU?



Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklanmıştı. TTB Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alınmıştı.

Hakim, davanın Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar vermişti.