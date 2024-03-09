Adalet Bakanı, yargı mensuplarını AKP adayıyla birlikte ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'nin Muğla adayı Aydın Ayaydın ile birlikte Muğla Adliyesi'ni ziyaret ederek başsavcı ve yargı mensuplarıyla görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Aydın Ayaydın ile birlikte Muğla Adliyesi'ni ziyaret ederek başsavcı ve yargı mensuplarıyla görüştü.

Görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Adalet Sarayımızı ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcımız, Komisyon Başkanımız, yargı mensuplarımız ve personelimizle bir araya geldik. Güzel ilimizde adalet hizmetlerimizin etkin sunumu için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Adaletin tecellisi için fedakarca çalışan tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza teşekkür ediyorum."

#Muğla Adalet Sarayımızı ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcımız, Komisyon Başkanımız, yargı mensuplarımız ve personelimizle bir araya geldik.



Güzel ilimizde adalet hizmetlerimizin etkin sunumu için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik.



Adaletin tecellisi için fedakarca… pic.twitter.com/xypR8hblys — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 9, 2024

VALİLİK DE ZİYARET EDİLDİ

Tunç, adliyeden önce Muğla Valiliği'ni de ziyaret etti. Valilik ziyaretinde de AKP'nin adayı Aydın Ayaydın Yılmaz Tunç'un yanında yer aldı.