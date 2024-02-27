Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Kira zam sınırı uzatılacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 yıl önce uygulama konulan yüzde 25 kira zam sınırı maddesine ilişkin “Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in takdirinde. Yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı 1 Temmuz yaklaştığında, günün şartlarına göre belirlenecektir” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artışında yüzde 25 sınırıyla ilgili sürenin uzatılıp uzatılmayacağının Meclis kararıyla olabileceğini söyledi.

Tunç, Haber Global’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erzincan'daki toprak kayması soruşturmasında 6 kişinin tutuklu olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Kazadan kim sorumluysa yargı önünde hesap verecek” dedi.

Gezi direnişi kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karara ilişkin konuşan Tunç, tartışmaların anayasa değişikliği ile çözülebileceğini ifade etti.

Tunç, AYM’nin kararını şöyle değerlendirdi:

“AYM, burada bir belirsizlik var diyor. Yargıtay da bir başka kanunda düzenlenmiş, belirsizlik yok diyor. Burada vatandaşlarımıza özetle şunu diyebiliriz. Seçimden önce soruşturmasına başlanan terör suçları dokunulmazlık kapsamında mı, değil mi? Kandil'deki bir kişi aday gösterildiğinde seçildiğinde gelip Meclis'te yemin etsin mi? Soruşturması burada devam ediyor. Anayasa bu güvenceyi şöyle koymuş. Seçimden önce soruşturma başlamışsa devletin güvenliğine ilişkin suçlar dokunulmazlık kapsamında değil. Mahkûmiyet Meclis'te okunursa vekilliği düşer. Tartışmaların çözümü Anayasa değişikliğidir.”

HAKİM VE SAVCILARIN GÖREVE İADESİ

Tunç, göreve iade edilen hâkim ve savcılarla ilgili yargı süreçlerinde hata olması durumunda inceleme başlatılacağını ifade etti.

Göreve iade kararlarının peyderpey yapıldığını belirten Tunç, şunları söyledi:

“Hâkim ve Savcılar Kurulu 4 bin 6 savcı ve hâkimi ihraç etti. Dava açanlar oldu. 371'i mahkeme kararı ile görevlerine iade edildi. Bunlar peyderpey verilen kararlardı. Her dosya bakımından bunlar tek tek incelenecek. Hata olmaması için titiz davranılacak. Hata varsa o kişiler bakımından bir soruşturma açılabilir ve süreç kendi mecrasında devam eder. FETÖ ile mücadeledeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz veremeyiz. Yargı süreçlerinde gözden kaçan husus olursa burada gerekli incelemeler ve soruşturmalar HSK'nin elinde olan bir husus.”

MECLİS'İ İŞARET ETTİ

Bakan Tunç, kira artışında yüzde 25 sınırıyla ilgili ise “2 yıl önce fahiş kira artışları nedeniyle borçlar kanununa geçici bir madde eklendi. Süre bir yıl daha uzatıldı. Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in takdirinde. Enflasyon hedeflerinin tutturulması durumunda uzatılmaya gerek kalmayacağını belirttik. Yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı 1 Temmuz yaklaştığında, günün şartlarına göre belirlenecektir” açıklamasında bulundu.