Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eros cezasını savundu: Bugüne kadarki en yüksek ceza

Hayvanlara yönelik şiddette sembol dava olarak nitelenen Eros Davası'nda sanığa verilen ceza hayvanseverlerin tepkisini çekerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç verilen cezayı, "Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza" diyerek savundu.

İstanbul'da Başakşehir'de bulunan 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde, Eros isimli kediyi katleden İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Keloğlan hakkında iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, savcının tutuklama istemine uymadı, Keloğlan hakkında yurtdışı çıkış yasağı koydu.

Cezaya hayvanseverler tepki gösterirken; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezanın, "Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza olduğunu" söyledi.

Kararın verildiği Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarının atıldığı dakikalarda, sosyal medya hesabı X üzerinden kararla ilgili bir paylaşım yapan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti. İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır. Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz."