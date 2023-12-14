Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye gelmesi gündemde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un moto kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olduğu kaza hakkında yaptığı açıklamada Somali makamları ile görüşme halinde olduklarını Mohamud’un önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesinin gündemde olduğunu söyledi. Tunç, ayrıca Çağlayan Adliyesi’nde çektirdiği fotoğrafları tepki çeken avukat Buket Nurşah Tekışık ve fotoğrafların çekildiği odanın sahibi savcı hakkında da suç duyurusu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, moto kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Somali makamları ile iletişim halinde olduklarını söyleyen Tunç, yargılama sürecinin yakın bir süreçte başlayacağını belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’a ilişkin "Sürücünün kusurlu olduğu rapor geldi. Adli Tıp'a gönderildi dosya çelişki giderilmesi için. Somali adli makamları ile de görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde sanığın Türkiye'ye gelmesi ve adli makamlara çıkması gündemde olacak" açıklamasında bulundu.

Tunç, hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı hakkında da "Cezalarda caydırıcılığı sağlayacak değişikliğe ihtiyaç var. Çalışma başlattık, uygulamadaki sorunları değerlendiriyoruz. Sporda şiddete yönelik cezai yaptırımlar artabilir" ifadelerini kullandı.

AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Tunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi’nde çektirdiği fotoğrafları tepki çeken avukat Buket Nurşah Tekışık ve fotoğrafların çekildiği odanın sahibi savcı hakkında da konuştu. Tunç, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Tunç, "Gerekli soruşturma açıldı. Özellikle tasvip etmediğimiz bir görüntü olmaması gereken adliyelerde. Hem ilgili savcıyla ilgili soruşturma hem de avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

"SOMALİ ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞTÜM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:

"Somali ile ilgili olarak bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. İlk rapora göre tahliye verilmiş, sonrasındaki görüntülerle hemen müdahale edildi ve ikinci rapor alındı. Sürücünün kusurlu olduğu rapor geldi. Adli Tıp'a gönderildi dosya çelişki giderilmesi için. Somali adli makamları ile de görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde sanığın Türkiye'ye gelmesi ve adli makamlara çıkması gündemde olacak. Ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel bu konuda eleştirilerde bulunmuş. Biz vatandaşımızın savunmasını Sayın Özel'e bırakmayız. Sonuna kadar bunu takip edeceğiz. Hakkaniyetin ortaya çıkması için çalışacağız. Somali Adalet Bakanı ile de görüştüm. Onlar da iyi niyetle baktılar olaya. Yakın süre içinde yargılama başlayacak. Tabii rapor çerçevesi içinde takdir yargımızındır."