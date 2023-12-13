Savcı odasında fotoğraf çektirip manidar notla paylaşan avukat hesabını kapattı

İstanbul Barosu’na üye avukat Buket Nurşah Tekışık’ın, savcı odasından paylaştığı fotoğraflar tartışma yarattı. Tekışık, sosyal medya hesabını kapatırken tartışma yaratan fotoğrafların çekildiği odanın, İstanbul Adliyesi'nde görevli bir terör savcısına ait olduğu ve savcıya soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

İstanbul Barosu'na üye avukat Buket Tekışık'ın sosyal medya hesabından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde paylaştığı fotoğraflar kamuoyunun tepkisini çekti.

Tekışık, meslek etiğine aykırı davrandığına yönelik hukuçulardan da gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını kapattı.

Gerçek Gündem'den Furkan Karabay'ın aktardığına göre, adliye kaynakları, söz konusu fotoğrafların bir terör savcısına ait olduğu bilgisini verdi. Savcı hakkında idari soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Avukat Buket Tekışık, sosyal medya hesabında İstanbul Adliyesi'nde bir savcının odasından olduğu belirtilen ve altına "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notuyla fotoğraflar paylaştı.

"HERHANGİ BİR HAKİM/SAVCI İLE BAĞLANTIM YOK"

Meslek etiğine aykırı davrandığı kaydedilen Tekışık ise kendisini "Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok" sözleriyle.

Patronlar Dünyası'ndan Burak Artuner'e konuşan Tekışık, şunları söyledi:

"Ben tek başına çalışan ve İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. İsteyen Google’da aratsın. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok. Benim iki fotoğrafım hatta savcının odasında değil adliyede çektirdiğim fotoğraflarım kullanıldı. Ben sosyal medyayı aktif olarak herkes gibi kullanıyorum. Paylaştığımda ne bir hakim ismi ne bir savcı ismi var. Ne de benim hakim ya da savcılarla bağlantım var. Beni takibe alabilirler iletişim tespiti yapabilirler. Benim adliyede çektirdiğim şahsi fotoğraflarım bile paylaşıldı. Eğer bu gündem oluyorsa ben buna çok üzülürüm."

"HESAPLARIMDA BORÇTAN BAŞKA BİR ŞEY BULAMAZLAR"

"Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin" diyen Tekışık, şöyle devam etti:

"Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu kime ait bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek algı yaratılmak isteniyor. İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar. Bu gibi şeyler benim hevesimi isteğimi kırıyor. Herkes gibi sosyal medyayı kullanıyorum ama çok farklı algı yaratıldı. Bu fotoğrafı çektirirken de paylaşırken de böyle bir düşüncem olmadı. Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. Sadece bu kadar."

LÜKS YAŞAMI DİKKAT ÇEKTİ

Avukat Tekışık, Instagram hesabını kapatsa da sosyal medyada adına yapılan bazı paylaşımlar hala mevcut. Çeşitli lüks araçlarla ve pahalı mekanlarda çekildiği birçok fotoğrafı olan Avukat Tekışık’ın, her modeli astronomik fiyatlara satılan Lamborghini marka üstü açık bir araçla Paris’te gezerken çekilmiş bir videosu da bulunuyor.

DANIŞMANLIK ŞİRKETİ VAR

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun olan Buket Nurşah Tekışık, aynı zamanda Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu.

Tekışık'ın, Linkedin hesabında paylaştığı bilgi notunda, "İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak Tekışık Hukuk ve Danışmanlık adı altında avukatlık ve danışmanlık alanları başta olmak üzere konusunda uzman ekibim ile birlikte, proje tabanlı veya düzenli/sürekli olarak her türlü kurumsal ve bireysel hukuki hizmet sunmaktayız" bilgileri yer alıyor.