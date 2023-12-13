Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, ölümüne yol açtığı motokuryenin eşi nöbetçi savcıdan şikayetçi oldu

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade verdi. Göçer, kaza tespit tutanağında eşini "kusurlu" gösteren polis memurları ile kazanın ardından olayla ilgilenen nöbetçi cumhuriyet savcısından şikayetçi olduğunu belirtti.

Güncel 13.12.2023 15:49 Giriş: 13.12.2023 15:49

Güncelleme: 13.12.2023 16:02 Kaynak: Haber Merkezi

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