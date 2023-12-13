Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, ölümüne yol açtığı motokuryenin eşi nöbetçi savcıdan şikayetçi oldu
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade verdi. Göçer, kaza tespit tutanağında eşini "kusurlu" gösteren polis memurları ile kazanın ardından olayla ilgilenen nöbetçi cumhuriyet savcısından şikayetçi olduğunu belirtti.
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobille çarparak ölümüne yol açtığı motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade verdi.
Öznur Göçer, kaza tespit tutanağında eşini "kusurlu" gösteren polis memurları ile kazanın ardından olayla ilgilenen nöbetçi cumhuriyet savcısından şikayetçi olduğunu belirtti.
Göçer, kazadan sonra eşinin yoğun bakımda 6 gün kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini anlatarak, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'dan şikayetçi olduğunu ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza sonrası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un yurt dışına kaçtığı belirlendi.