Elçiliğe asıldı: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu için "Katil aranıyor" fotoğrafı

Somali Büyükelçiliği’ne “Katil Aranıyor” yazısıyla, kurye Yunus Emre Göçer‘e çarparak ölümüne neden olan ve Türkiye’den kaçan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun fotoğrafı asıldı.

Güncel 11.12.2023 23:41 Giriş: 11.12.2023 23:41

Güncelleme: 11.12.2023 23:48 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+