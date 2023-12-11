Somalili diplomat, Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Dubai’ye kaçtığını söyledi

İsminin açıklanmasını istemeyen Somalili bir diplomat, ülkenin Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un, Yunus Emre Göçer’in yaşamını yitirmesine neden olan kazanın ardından Dubai’ye gittiğini öne sürdü.

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Karıştığı trafik kazasında moto kurye Yunus Emre Göçer’in yaşamını yitirmesine neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Dubai’ye kaçtığı iddia edildi.

30 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen kazanın ardından Yunus Emre Göçer, hayati tehlike altında hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınırken Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, savcılığın karşısına bile çıkarılmadan karakoldan serbest bırakılmıştı. Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, 2 Aralık’ta tarifeli uçakla Türkiye’den elini kolunu sallayarak kaçmış, Yunus Emre Göçer ise 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun nasıl ve nereye kaçtığına dair Türkiye’deki resmi makamlardan halen bir açıklama yapılmadı.

Associated Press'e konuşan Somalili bir diplomat ise, Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un kazadan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrine gittiğini öne sürdü.

Habere göre, konu hakkında medyaya konuşma yetkisi olmadığı için isminin gizli kalmasını isteyen diplomat, arabanın Somali Büyükelçiliği'ne ait olduğunu söyledi. Yetkiliye göre cumhurbaşkanının ailesi diplomatik pasaportla seyahat ediyor ve daha önce Türkiye'de yaşamıştı.