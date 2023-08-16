Adalet Bakanlığı’ndan Cem Garipoğlu açıklaması: Mezarı açılacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçeşehir’de 14 yıl önce 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve delil karartma sürecinde ailesinden yardım alan Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına yönelik devam eden tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Tunç, kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe olmadığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Bahçeşehir’de 14 yıl önce 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına ilişkin tartışmalar hakkında konuştu.

İktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Bakan Tunç ile ilgili yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.

Bakan Tunç, Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldığını söyledi.

2022 yılında Münevver Karabulut'un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildiğini anlattı.

Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe olmadığını belirten Tunç, "Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.

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Münevver Karabulut, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş cansız bedeni çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Garipoğlu, cinayetten sonra 197 gün kaçıp teslim olmuştu.

Cem Garipoğlu’nun 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği duyurulmuştu.

Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını ifade eden Münevver Karabulut'un babası, avukatı Rezan Epözdemir aracılığı ile ilk suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek reddedilmişti.

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtmişti.

TALEP İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

Kararın ardından Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir harekete geçerek ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesini vermişti. Epözdemir’in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı bu itiraz sonucunda, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına izin verilmemiş, takipsizlik kararı verilmişt.

ADALET BAKANLIĞI DA TALEBİ GERİ ÇEVİRDİ

İki mahkemeden de ret kararı gelmesinin ardından baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı’na taşımıştı. Yapılan başvuruda iki mahkemenin ret kararının verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini belirterek Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinde bulunmuştu.

Adalet Bakanlığı, baba Süreyya Karabulut’un şikayet dilekçesinde talep ettiği Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın isteğini reddedilmişti.