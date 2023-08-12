Adalet Bakanlığı’ndan Cem Garipoğlu kararı: 'Mezar' başvurusu reddedildi

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına ilgili Karabulut'un ailesi tarafından yapılan başvuru, Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. Garipoğlu’nun mezarının açılması konusu, cezaevindeki ölümünün gerçek olmadığı iddiası üzerine gündeme gelmişti.

İstanbul Bahçeşehir’de 14 yıl önce 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve delil karartma sürecinde ailesinden yardım alan Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.

Habertürk’ün aktardığına göre Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için son olarak Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Münevver Karabulut, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş cansız bedeni çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Garipoğlu, cinayetten sonra 197 gün kaçıp teslim olmuştu.

Cem Garipoğlu’nun 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği duyuruldu. İntihardan 8 yıl yıl sonra, Türkiye’nin nüfuzlu ve zengin ailelerinden Garipoğlu ailesi, Münevver Karabulut’un öldürüldüğü odada ve kanının bulaştığı kanlı koltuk üzerinde poz verdi.

Bu fotoğraf karesi Türkiye gündemine oturdu. Bunun Cem Garipoğlu’nun kaçtığına veya kaçırıldığına inanan baba Süreyya Karabulut, mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu.

İLK BAŞVURUYU SAVCILIK REDDETTİ

Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını ifade eden Münevver Karabulut'un babası, avukatı Rezan Epözdemir aracılığı ile ilk suç duyurusunda bulundu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek reddedilmişti.

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.

TALEP İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

Kararın ardından Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir harekete geçerek ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesini verdi. Epözdemir’in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı bu itiraz başvurusu sonuçlandı. Üst mahkeme Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.

ADALET BAKANLIĞI DA TALEBİ GERİ ÇEVİRDİ

İki mahkemeden de ret kararı gelmesinin ardından baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı’na taşıdı.

Yapılan başvuruda iki mahkemenin ret kararının verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini belirterek Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinde bulundu.

Aylardır merakla beklenen karar çıktı. Adalet Bakanlığı, baba Süreyya Karabulut’un şikayet dilekçesinde talep ettiği Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın isteği reddedildi.