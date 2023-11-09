'Adalet Nöbeti'ne katılan Özgür Özel: Yurttaşları direnmeye çağırıyorum, darbeleri halk bastırır

CHP lideri Özgür Özel'in, Yargıtay'ın AYM kararı sonrası çağrı yaptığı TBMM'de toplantı gerçekleşmemesi üzerine CHP Grubu Meclis'te protesto gerçekleştirdi. Genel Kurul'da 'adalet nöbetine' başlayan CHP'li vekiller Meclis sıralarında masalara vurarak eylem başlattı. Milletvekillerine destek ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yurttaşları direnmeye çağırıyorum, darbeleri halk bastırır" dedi.

Yagıtay'ın Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tutuklu vekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının yankıları sürüyor.

Kararın ardından dün olağanüstü toplantı düzenleyen CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, bugün için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yargı kararına dair Meclis'i olağanüstü toplaması çağrısında bulundu.

Saat 17.00'de olağanüstü toplanacağı bildirildi ancak Özgür Özel, toplantının gerçekleşmeyeceğini belirterek "TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" dedi. Bunun üzerine CHP'li vekiller meclis sıralarında oturarak eyleme başladı.

CHP'de bugün nöbetçi olarak gönüllü olan 20 milletvekili meclis sıralarında oturup kapaklara vurarak Yargıtay'ın AYM ile ilgili kararını protesto etmeye başladı. CHP'li milletvekilleri sabaha dek meclisi terketmeyerek protesto eylemini sürdürecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'ADALET NÖBETİ'NE DESTEK'

Milletvekillerine destek ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel’in açıklamalarında öne çıkan açıklamalar şöyle:

“Yargı içerisindeki bir klik, AKP ve MHP’den aldıkları cesaretle Anayasaya kafa tutmaktadırlar. Anayasaya kafa tutmak darbe girişimdir. Anayasaya kafa tutarsanız bu ülkedeki kamusal düzeni nasıl sağlayabiliriz?

Numan Kurtulmuş’u sabah makul bir saatte aradım. Numan Kurtulmuş da bu durumdan hoşnut değildi. Numan Kurtulmuş’a Meclis’in saldırı altında olduğunu söyledim aynı 15 Temmuz’daki gibi. 15 Temmuz’dakiler tankla, tüfekle yaparlerken bugünküler kalemle, kararla yapmaktadır.

Numan Kurtulmuş bu tespitlerimi dinledi. Bir Filistin Heyeti olduğunu, Danışma Kurulu’nun akşam saatlerine kalmasının mahsuru olup olmadığını sordu. Mahsuru olmadığını söyledim. Akşam 5’te yapılması beklenen toplantı bir şekilde yapılamadı. Ben bunu Numan Bey’e kondurmam ama dün yürütmenin yasamaya tahakkümü varken bugün de yürütmenin yasamaya tahakkümünü savunan birileri var.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Milletvekilleri de eylemimizi ziyaret ettiler ve desteklerini açıkladılar. Diğer partiler de kendi durumlarına göre desteklerini ifade ettiler.

Biz bundan sonraki süreçtte bu darbe girişimine karşı kim direniyorsa yanında olacağız. Ben bütün yurttaşlarımızı Anayasa’yı tanımayan bu tavra karşı direnmeye çağırıyorum. Darbeleri halk bastırır.”