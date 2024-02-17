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Adalet Yürüyüşü saldırganlarına tahliye

Siyaset
  • 17.02.2024 06:00
  • Giriş: 17.02.2024 06:00
  • Güncelleme: 17.02.2024 09:16
Adalet Yürüyüşü saldırganlarına tahliye
Fotoğraf: Depo Photos

Haber Merkezi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' sırasında saldırı girişimine ilişkin görülen davada 19 sanıkla ilgili verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Yerel mahkeme, bozma kararı sonrası davanın 3 tutuklu sanığının da tahliyesine karar vererek, duruşma savcısının mütalaasını hazırlamak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi. Sanıklar yaptıkları savunmalarla üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, tutuklu Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre ve Fatih Özer'in yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar vererek, duruşma savcısının mütalaasını hazırlamak için süre istemesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Davada tutuklu sanık kalmadı.

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