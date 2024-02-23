Adaletin ilk adımı: 34 can kaybına 18 yıl hapis cezası

6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar çıktı. Urfa’da yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer’in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı.

Depremde ölenlerin avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti. Sanık avukatları ise sunulan mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek müvekkillerinin de aynı binanın enkazında oğlunu kaybettiğini söyledi. Savcı, mütalaasında müteahhidin apartmanın inşaatında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu dile getirdi. Yıkılan aynı binada kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime gidilerek sanığın 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almasına karar verildi.