Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonda detaylar ortaya çıktı: Zamanlama manidar

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun, 2022 yılında başlayan ve "ihaleye giren şirketlerin birbirini engelleme" iddiasının araştırılmasını içeren soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. CHP kaynakları, operasyonun zamanlamasının "manidar" olduğunu söyledi.

Mustafa BİLDİRCİN

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik, "rüşvet" iddiasıyla yapılan operasyonun ayrıntıları belli oldu. Operasyonun, 2022 yılında başlayan bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın danışmanının da yer aldığı onlarca kişinin gözaltına alınmasına yol açan operasyonun, belediyenin bir reklam ihalesi ile ilgili olduğu kaydedildi.

Yaşananlara yönelik BirGün’e bilgi veren CHP kaynakları, 2022 yılında başlayan bir soruşturma kapsamında 31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye binasında gerçekleştirilen operasyonun zamanlamasının, "manidar" olduğunu kaydetti.

SORUŞTURMA ŞİRKETLER İLE İLGİLİ

Edinilen bilgiye göre, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon, 2022 yılında belediye tarafından düzenlenen bir reklam ihalesinde yaşananlara yönelik gerçekleştirildi.

Toplam beş şirketin girdiği ihalede, "şirketlerin birbirini engellediği" yönünde şüpheler olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında bu iddianın araştırıldığı öne sürüldü.

KARALAR’A SAHİP ÇIKILACAK

CHP kaynakları, zamanlamasını manidar olarak değerlendirdikleri operasyonun ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a daha fazla sahip çıkılacağını söyledi.

CHP Adana Milletvekili ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da "İktidar her seçim öncesinde devletin kurumlarını kullanarak bu algı operasyonunu yapıyor” dedi.

Yaşananlara tepki gösteren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise operasyonun ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bizim belediyelerimizde kanuna aykırı asla bir şey olmaz" diye konuştu.

AÇIKLAMA PERŞEMBE GÜNÜ

CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayının isminin, perşembe günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi Toplantısı’nın ardından resmen açıklanması bekleniyor.

Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da destek amacıyla Adana Büşükşehir Belediyesi önünde yaptıkları açıklamada, "Herkes biliyor ki buradaki başkan değişmeyecek ama bu aramızda kalsın. Bugün burada demokrasi mücadelesi vereceğiz. Bedel ödemekse bedel ödeyeceğiz" dedi.

CHP’nin Adana adayının yanı sıra merakla beklenen diğer kentlerden Mersin ve Aydın’ın belediye başkanı adaylarının isminin de 21 Aralık Perşembe günü duyurulması planlanıyor.