Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Adana Kozan'da saat 8.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi. Depremde Kozan'da bulunan metruk bir ev hasar gördü. Öte yandan saat 10.48'de 3.8 saat 10.57'de de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından artçılar yaşanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre, saat 8.44'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremin çevre illerde de hissedildiği ifade edildi.

Depremin ardından yurttaşlar sokağa çıktı ve telefonlarına sarıldı.

İlk belirlemelere göre, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada, deprem nedeniyle hasar meydana geldi. Kısmen zarar gören ve kimsenin yaşamadığı bina çevresinde önlem alındı.

Öte yandan, ilçedeki bazı iş yerlerinde de küçük çaplı hasar oluştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valisi Süleyman Elban, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor" açıklamasını yaptı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer de, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir" ifadesini kullandı.

Depremle birlikte Kozan'da metruk bir bina kısmen yıkıldı.

ARTÇILAR YAŞANIYOR

Öte yandan deprem sonrasında artçılar da yaşanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi saat 10.48'de büyüklüğü 3.8 olan bir deprem daha duyurdu. Kandilli'nin aktardığına göre, depremin derinliği 5.0 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD ise, saat 10.57'de büyüklüğü 4.4 olan bir depremin daha yaşandığını bildirdi. AFAD'dan yapılan duyuruya göre Kozan merkezli depremin derinliği 9.06 kilometre olarak kaydedildi.

MERSİN VE OSMANİYE'DE HİSSEDİLDİ

Adana'da yaşanan deprem Osmaniye'de de hissedildi. Ayrıca, merkez üssü Adana Kozan olan 5.5 depremin ardından 4.4'lük artçı da Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hissedildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili olarak şu ana kadar Osmaniye'mizde herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takip ve taramalarımız devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da sarsıntının kentte hissedildiğini belirterek, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana’da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye’de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Depremden etkilenen kişiler olay yerine görevlendirilen 8 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir" dedi.