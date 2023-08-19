Adana'da anne ve 16 yaşındaki oğlu bıçaklanarak öldürüldü: Şüpheli baba ağır yaralı
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir evde 43 yaşındaki Deniz Suna ve 16 yaşındaki oğlu Alper bıçaklanmış halde ölü bulundu. Şüpheli baba Cem Suna'nın da ağır yaralı olduğu belirtildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir evde, anne ve 16 yaşındaki oğlu bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.
Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katından çığlık sesi duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Daireye giren ekipler, Deniz Suna ve oğlu Alper'in bıçakla öldürüldüğünü, baba Cem Suna'nın (47) da ağır yaralandığını belirledi.
Şüpheli baba, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İkamette inceleme yapan polis, olayda 2 ayrı bıçağın kullanıldığını tespit etti.