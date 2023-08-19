Adana'da anne ve 16 yaşındaki oğlu bıçaklanarak öldürüldü: Şüpheli baba ağır yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir evde 43 yaşındaki Deniz Suna ve 16 yaşındaki oğlu Alper bıçaklanmış halde ölü bulundu. Şüpheli baba Cem Suna'nın da ağır yaralı olduğu belirtildi.

Güncel 19.08.2023 11:16 Giriş: 19.08.2023 11:16

Güncelleme: 19.08.2023 11:21 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA