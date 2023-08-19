Beylikdüzü’nde 13. kattan 'düştüğü' belirtilen kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 30 yaşındaki Efsane T. isimli kadının 13. kattan düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Beylikdüzü’nde oturduğu binanın 13’üncü katından 'düştüğü' iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte yaşayan 30 yaşındaki Efsane T. oturduğu 14 katlı binanın 13. katındaki pencereden aşağı düştüğü iddia edildi.

Düştüğü belirtilen Efsane T. hayatını kaybetti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek, olay yerinde inceleme yapıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Efsane T.’nin cansız bedeni ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Efsane T.’nin ölüm sebebi, yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.