Adana'da BBP'li Lenger adaylıktan çekildi

Adana'da BBP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mustafa Lenger, AKP'li aday Halil Nacar'ı destekleyeceğini açıklayarak adaylıktan çekildi.

Adana'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mustafa Lenger, AKP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar’ı desteklemek adına adaylıktan çekildi.

Yüreğir Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kararını açıklayan Lenger'in düzenlediği toplantıya AKP Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile AKP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar da katıldı.

Burada konuşma yapan Lenger, "Partimi temsilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nin Yüreğir Belediye Başkan adayıydım. Yaşamda siyaset üstü bir değer varsa, o da tüm insanlarımızı kapsayıcı ve başarılı bir yönetimi her daim desteklemektir. Bu bir yarıştan ziyade, temsil kabiliyetinin eseridir. Bu kente gönül vermiş bir kardeşiniz olan ben de bu duygu ve düşüncelerle bugünden itibaren adaylıktan geri çekildiğimi duyurmak isterim" dedi.

Lenger, yarın yapılacak 2024 Yerel Seçimleri'nde AKP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar’ı destekleyeceğini duyurarak adaylıktan çekildi.