Adana'da cinayet ve yaralama davasının 4 sanığına hapis cezası

Adana'da, düğünde bir kişinin öldürülmesi, kardeşinin de yaralanmasıyla ilgili aralarında damadın da bulunduğu tutuklu 4 sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 22 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar damat İ.K, ağabeyi S.K. ve akrabaları M.K. ve S.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde 23 Ekim 2021'de düğününde Cuma B. ve kardeşi Celal B'nin havaya ateş etmesi sonucu kavga çıktığını, damat İ.K, ağabeyi S.K. ve akrabaları M.K. ile S.Y'nin fikir ve eylem birliği içinde bir çok kez ateş ederek Cuma B'yi öldürdüğü, kardeşi Celal B'yi ise yaraladığını belirtti.

Savcı, ilk haksız hareketin maktul ve müştekiden geldiğini kaydederek bu anlatımlar ışığında sanıkların "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdığı sanıklar damat İ.K, ağabeyi S.K. ve akrabaları M.K. ve S.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde 23 Ekim 2021'de İ.K. ile Y.O'nun düğününde çıkan silahlı kavgada Cuma B. ölmüş, kardeşi Celal B. yaralanmıştı. Tutuklanan damat İ.K, ağabeyi S.K. ve akrabaları M.K. ve S.Y. hakkında müebbet ve 15'er yıla hapis talebiyle dava açılmıştı.