Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında Zeynep Parlak ile çocukları Sefa (26) ve Sezer Parlak (24) hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen baba Mustafa Parlak ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yerel Seçim 2024 26.02.2024 17:30 Giriş: 26.02.2024 17:30

Güncelleme: 26.02.2024 17:47 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA