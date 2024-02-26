Adana'da evde çıkan yangında 3 kişi öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında Zeynep Parlak ile çocukları Sefa (26) ve Sezer Parlak (24) hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen baba Mustafa Parlak ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Adana'da bir evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde Pekmezci Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Yangın çıkan evde Zeynep Parlak (60) ile çocukları Sefa (26) ve Sezer Parlak'ın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.
BABA PARLAK TABURCU EDİLDİ
Olayda yaralanan ve dumandan etkilenen baba Mustafa Parlak ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazeler, Kozan ilçesi Pekmezci Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.