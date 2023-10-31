Adana'da fırında yanında çalışan çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde fırında yanında çalışan çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde fırında çalışan E.A. (16), 28 Ekim'de polis merkezine giderek 3 aydır yanında çalıştığı fırıncı R.A'nın kendisini taciz ettiğini öne sürerek cep telefonu ile kaydettiği bazı görüntüleri kanıt olarak sundu.

Çocuğun şikayeti üzerine R.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.