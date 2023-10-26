İmam tutuklanmıştı: Süleymancılara ait yurtta cinsel istismarda iki çocuk tanık oldu

Süleymancılara ait yurtta ortaya çıkan cinsel istismarda, iki çocuğun ifade verdiği ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, çocukların ifadelerinin istismara maruz bırakılan Y.’nin ifadesini doğruladığını yazdı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Süleymancılara ait bir yurtta 11 yaşındaki Y.’yi istismara maruz bırakan imam İ.S’ye açılan davanın ayrıntılarını yazdı.

Süleymancılara ait Özel İstanbul Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda 11 yaşındaki Y.'ye istismarda bulunan imam İ.S tutuklandı ve yurt mühürlenerek müdür açığa alındı.

Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Yurttaki tecavüzün iki küçük şahidi var" başlığıyla bugün yayımlanan yazısında, hazırlanan iddianamede yurtta kalan iki çocuğun söz konusu cinsel istismar davasında şahit olarak dinlendiğini aktardı.

Saymaz yazısında, “İddianameden: Şüpheli İ.S.'nin mağduru odasına götürüp istismarda bulunduğu, bu eylemleri gece gündüz fark etmeksizin altı yedi aydır sürdürdüğü, İ.S.'nin suçlamaları reddettiği, 'Ancak tanıkların ise mağdurun ifadelerini destekleyici beyanda bulundukları' belirtiliyor” dedi.

TANIKLAR DOĞRULADI

Saymaz’ın aktardığına göre, istismara maruz bırakılan Y.'nin kurstaki oda arkadaşı, savcılıkta verdiği ifadede, Y.nin İ.S. hoca tarafından taciz edildiğini kendisine söylediğini, arkadaşının yatsı namazından sonra İ.S. tarafından çağrıldığını anlattı.

Tanık olan çocuk, yaşanan olayın farklı zamanlarda 9-10 defa geç saatlerde tekrarlandığını söylerken diğer tanık M.’de onun ifadesini doğruladı.

Saymaz'ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Savcılık Y.'nin kurstaki oda arkadaşı Y.'yi tanık olarak dinledi.



12 yaşındaki Y., şu bilgileri veriyor:



“Y., Ramazan ayında yanıma gelerek, ‘İ.S. hoca beni elle taciz ediyor' dedi.”



Y., arkadaşının yatsı namazından sonra İ.S. tarafından çağrıldığını iddia ederek, şunları söylüyor:



“Biz yatsı namazını kılıp yatıyorduk. Birkaç saat sonra İ.S. hoca odamızın kapısının önüne gelerek, Y.'yi çağırıyordu. Y., hocanın yanına gidiyordu. İkisi birlikte uzaklaşıyordu. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Y., bir-iki saat sonra odaya geri dönüyordu. Bu olay farklı zamanlarda 9-10 defa geç saatlerde tekrar etti.”



Bir diğer tanık da M.



M., arkadaşı Y.'yi doğrulayarak, şöyle konuşuyor:



“Y., sadece bana ‘İ.S. hoca kötü şeyler yapıyor' dedi. Kötü şeylerden kasıt ne, bilmiyorum. İ.S. hoca, Y.'yi gece saatlerinde dolaştığı ya da yemek yediği için çağırıyor, bazen bilgisayar ve şarj aletini istiyordu. İ.S.'nin yaramazlık yapması ve yattığı yerde konuşması sebebiyle Y.'yi birkaç kez yatağından kaldırıp götürdüğünü biliyorum. Birşey görmedim çünkü İ.S. hoca Y.'yi odaya çağırıyordu.”



İddianamede Y.'nin istismara uğradığına dair travmatik bulgu saptanamadığı belirtiliyor.



ALTI-YEDİ AY SÜRDÜ



Türkiye, Süleymancı yurdundaki bu tecavüzü 9 Ekim'deki köşe yazımla öğrendi.



Y.'nin ailesi Ümraniye'de yaşıyor.



Y., anne ve babasının tek evladı.



Muhafazakar bir aile oldukları için çocuklarını okul derslerine katkısı olsun ve Kuran'ı öğrensin diye üç yıl önce Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'na verdiler. Y. pazardan cumartesiye kadar altı gün yurtta kalıyordu.



İddiaya göre…



Ocak ayından itibaren, imam İ.S. tarafından tecavüze uğradı.



Y., ifadesinde şunları anlattı:



“Hoca beni yataktan kaldırıp odasına götürüp tecavüz ediyordu. Bu eylemi ilk olarak yaz tatilinden 6-7 ay önce başladı. Bana arkadan yaklaştı ve tecavüz etti. Eylemleri çok kez yaptı. Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum.”



Y., ifadesinde, İ.S.'nin geceleri kendisini “Bilgisayarımı getir” diyerek yataktan kaldırıp tecavüz ettiğini ileri sürüyor.



“Gece gündüz fark etmeksizin yapıyordu” diyor.



Y., “Bu zamana kadar daha kötüsü olabilir diye söylemedim” diye konuşuyor.



İMAM TUTUKLU



Y.'nin ifadeleri üzerine 22 yaşındaki imam İ.S tutuklandı. İ.S., ifadesinde, tecavüz iddiasını reddediyor.



“Gece kaldırmadım, istismarda bulunmadım” diyor.



Birkaç kez Y.'den üçüncü kattaki muhasebe odasında bulunan bilgisayarını ve şarj aletini getirmesini istediğini söylüyor. Kendi öğrenci grubunda olmadığı halde neden Y.'den istediğini açıklayamıyor.



Çocukların yatsı namazından sonra uyuması gerektiğini ancak zaman zaman yastık savaşı ve kağıttan top oynadıklarını belirtiyor. Hocasına şikayet ettiği için Y.'ye film izlememe ve playstation oynama cezası verildiğini kaydeden İ.S., “Bu sebeple hakkımda isnatta bulunmuş olabilir” diyor.



İ.S. şöyle devam ediyor:



“Şifresini öğrenmiş, telefonumu karıştırmış. Y. kız arkadaşlarla oyun oynadığımı ve birbirimize fotoğraf gönderdiğimizi yaymış. Bu benim kulağıma geldi. Kızdım. Okuldan geldiklerinde çocuklara çay dağıtma cezası verdim. Bu yüzden iftira attığını düşünüyorum.”

Y.'nin, hocasının şifresini biliyor olması, özel bir yakınlaşmayı akla getiriyor.



YURT HÂLÂ KAPALI



Sözcü'de, tecavüzü haber veren yazımın çıktığı 9 Ekim'de yurt mühürlendi ve müdür açığa alındı. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma yürütüyor.



Bana ulaşan 26 yaşındaki Ö. adlı kişi de 16 yıl önce aynı yurtta 11 arkadaşıyla birlikte mescitte S.Ç. adlı imam tarafından istismara uğradığını ve skandalın örtbas edildiğini savunmuştu."