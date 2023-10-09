Süleymancı yurdunda çocuğa cinsel istismar: Yurt kapatıldı, imam tutuklandı

İstanbul'da Süleymancılara bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 11 yaşındaki çocuk, 22 yaşındaki imamın kendisini istismara maruz bıraktığını söyledi. İddiaları reddeden imam, tutuklandı. İstanbul Valiliği, yurdu mühürledi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı müfettişler tarafından da soruşturma başlatırken yurt müdürü açığa alındı.

Tarikat ve cemaatlerde gerçekleşen cinsel istismar skandalı iddialarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da Süleymancılara bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda 11 yaşındaki bir çocuğun sistematik olarak cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

Çocuğun, yaşananları ailesine anlatması üzerine ortaya çıkan istismar skandalı sonrası 22 yaşındaki imam tutuklanırken, anne “İmamın tutuklanması yetmez, o Süleymancı yurdu kapanmalı" diyerek isyan etti.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugün yayımlanan "Süleymancı yurdunda çocuğa tecavüz" başlıklı yazısında, istismarın detaylarını yazdı.

Saymaz, öğrenci Y.’nin, “Hoca beni yataktan kaldırıp odasına götürüp tecavüz ediyordu. Bu eylemi ilk olarak yaz tatilinden 6-7 ay önce başladı. Bana arkadan yaklaştı ve tecavüz etti. Eylemleri çok kez yaptı. Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum” ifadesini aktardı.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

"Y., ifadesinde, İ.S.'nin geceleri kendisini “Bilgisayarımı getir” diyerek yataktan kaldırıp tecavüz ettiğini ileri sürüyor.



“Gece ve gündüz fark etmeksizin yapıyordu. Eylemler sırasında kimse olmuyordu. Bir hoca gelince beni bırakıyordu” diyor.



Y., başından geçeni iki arkadaşına da anlattığını anlatıyor. “Bu zamana kadar daha kötüsü olabilir diye söylemedim” diye konuşuyor.



İMAM TUTUKLANDI



Y.'nin ifadeleri üzerine 22 yaşındaki imam İ.S gözaltına alındı.



İ.S., ifadesinde, tecavüz iddiasını reddediyor.



“Gece kaldırmadım, istismarda bulunmadım” diyor.



Birkaç kez Y.'den üçüncü kattaki muhasebe odasında bulunan bilgisayarını ve şarj aletini getirmesini istediğini söylüyor. Kendi öğrenci grubunda olmadığı halde neden Y.'den istediğini açıklayamıyor.



Çocukların yatsı namazından sonra uyuması gerektiğini ancak zaman zaman yastık savaşı ve kağıttan top oynadıklarını belirtiyor. Hocasına şikayet ettiği için Y.'ye film izlememe ve playstation oynama cezası verildiğini kaydeden İ.S., “Bu sebeple hakkımda isnatta bulunmuş olabilir” diyor.



İ.S. şöyle devam ediyor:



“Şifresini öğrenmiş, telefonumu karıştırmış. Y. kız arkadaşlarla oyun oynadığımı ve birbirimize fotoğraf gönderdiğimizi yaymış. Bu benim kulağıma geldi. Kızdım. Okuldan geldiklerinde çocuklara çay dağıtma cezası verdim. Bu yüzden iftira attığını düşünüyorum.”

Y.'nin, hocasının şifresini biliyor olması, özel bir yakınlaşmayı akla getiriyor.



İ.S., “Telefonumu açarken görmüş olabilir” diyor.



Hiç inandırıcı değil!



İ.S. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

‘YURT KAPANMALI'



Y.'nin annesi G., “İmamın tutuklanması yetmez, o Süleymancı yurdu kapanmalı” diyor. Yurdun avukatları tarafından “Bir çürük elma için kurumu mu harcayacaksınız” denildiğini ifade eden G., “Hâlâ velilere haber vermediler” diye ekliyor.



Anne G., şunları söylüyor:



“Yurtta defalarca sorun oldu. Aşçı çocukları sıkıştırıyor, küfür ediyordu. Y. bana, ‘Hoca Instagram'da kadınlara bakıyor' diyordu. Nereden haberi oluyor, diye düşünüyordum. Oğlum, ‘Anne sana anlatacaklarım var' diyordu. Böyle olacağını düşünemedim.”

Failin tutuklamış olmasının dini yurtlar ve Kuran kurslarındaki istismar ve şiddeti önlemeye yetmediği, Ensar Vakfı'dan bu yana yüzlerce kez kanıtlandı. Soruşturma genişletilmeli, başka çocukların istismara uğrayıp uğramadığı ve yöneticilerin ihmali tüm boyutlarıyla araştırılmalı. Bir çürük elma, sepetteki diğer elmaları çürütmesin diye gerekirse yurt da kapatılmalı."

VALİLİK YURDU MÜHÜRLEDİ, MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Süleymancılara ait Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda 11 yaşındaki Y.'nin sistematik olarak cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından, yurt İstanbul Valiliği tarafından mühürlendi. Yurdun müdürünün ise açığa alındığı belirtildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı müfettişler tarafından da soruşturma başlatıldı.