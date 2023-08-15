Adana'da hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı

Türkiye genelinde etkisini gösteren aşırı sıcakların en yoğun yaşandığı illerden Adana'da hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı.

Aşırı sıcaklar Türkiye genelinde etkisini gösterirken Adana'da hissedilen sıcaklık 50 derecenin üzerine çıktı.

Tostçu Mehmet Karaca, kentin tarihe geçecek sıcaklar yaşadığını vurgulayarak, “Nasıl bir şehirde yaşadığımızı insanlara göstermek için hava sıcaklığı ile tost pişirdik" dedi.

Karaca, "Hep ateş üzerinde pişirdiğimiz tostu, Adana’nın güneşinde 2 saat önce ısıtmış olduğumuz sac tavanın üzerinde pişirdik. Bu sıcakta piştiği için sonuçtan memnunuz, afiyetle yedik. Yüzde 80 civarında güzel bir sonuç aldık. Sac biraz daha sıcakta beklese kalan yüzde 20’lik sonucu da karşılardık. Çok yakında Almanya Köln'de açacağımız Avrupa'daki ikinci şubemizle bu lezzeti daha da yayacağız” diye konuştu.