Adana'da kadın cinayeti: Başından vurdu, su kuyusuna gömdü!

Adana'da Yaşar B. isimli erkek, 20 yaşındaki İpek Akgül'ü başından vurarak katlettikten sonra su kuyusuna gömdü. Kendini ihbar eden şüpheli gözaltına alındı, Akgül'ün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılıp morga kaldırıldı.

Adana'da Yaşar B., dün tartıştığı İpek Akgül'ü başından vurdu. 20 yaşındaki İpek Akgül'ü bölgedeki su kuyusuna gömen katil zanlısı kendisini ihbar etti.

Adana'da Yaşar B., 14 Şubat'ta tabancayla başından vurup öldürdüğü İpek Akgül'ü sulama kuyusuna gömdü. Kendini ihbar eden şüpheli gözaltına alındı, Akgül'ün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılıp morga kaldırıldı.

İTİRAF ETTİ

Olay, 14 Şubat'ta akşam saatlerinde, Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar B., portakal bahçesinde tartıştığı İpek Akgül'ü tabancayla başından vurup, öldürdükten sonra yakındaki tarlanın sulama kuyusuna gömdü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yaşar B.'nin kendini ihbar etmesiyle bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekibe teslim olan Yaşar B.'nin yer tespiti sonrası Akgül'ün cenazesi gömüldüğü yerden çıkarıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelinin cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayı birkaç yüz metre uzaklıktaki portakal bahçesinde buldu. Akgül'ün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Yaşar B.'nin sorgusu sürüyor.