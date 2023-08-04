Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Adana'da orman yangını

Adana'nın Feke ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

Güncel
  • 04.08.2023 15:59
  • Giriş: 04.08.2023 15:59
  • Güncelleme: 04.08.2023 17:07
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Adana'da orman yangını
Fotoğraf: İHA

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Feke'ye bağlı Konakkuran Mahallesi İmirömer mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Helikopterlerin de havadan destek verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Türkiye-Bulgaristan sınırında orman yangını
BirGün'e Abone Ol