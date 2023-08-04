Türkiye-Bulgaristan sınırında orman yangını: Alevler sınırın diğer tarafına sıçradı
Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederken yangın sınırın diğer tarafına da sıçradı.
Kaynak: DHA
Edirne'de Merkeze bağlı Suakacağı köyü yakınlarında Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangın, merkeze bağlı Hatip ve Suakacağı köyleri arasında, sınır hattındaki ormanlık alanda çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın sınırın diğer tarafına da sıçradı.
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında 2 dozer ve bir helikopter de görev alıyor.