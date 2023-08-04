Türkiye-Bulgaristan sınırında orman yangını: Alevler sınırın diğer tarafına sıçradı

Edirne'de, Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederken yangın sınırın diğer tarafına da sıçradı.

Güncel 04.08.2023 16:39 Giriş: 04.08.2023 16:39

Güncelleme: 04.08.2023 19:22 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA