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Adana'da orman yangını

Adana'nın Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanda sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Güncel
  • 13.09.2023 09:04
  • Giriş: 13.09.2023 09:04
  • Güncelleme: 13.09.2023 09:09
Kaynak: AA
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Adana'da orman yangını
Fotoğraf: AA

Adana'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Feke ilçesinde Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 2 su tankeri ve 6 arazöz ile 40 personel sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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