Adana'da orman yangını
Adana'nın Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanda sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Adana'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Feke ilçesinde Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 2 su tankeri ve 6 arazöz ile 40 personel sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.