Adana'da otomobil uçuruma devrildi: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan yola giren ve karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç, uçurumdan düştü. Kazada 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tufanbeyli ilçesine bağlı Ağdaşalağı Yaylası mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen içerisinde 7 kişinin bulunduğu otomobil, Kayseri’den Adana’nın Saimbeyli ilçesine doğru yola çıktı.

Tufanbeyli ilçesine geldiklerinden yolu şaşıran aile, iddiaya göre, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan bir yola girdi. Burada karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, uçurumdan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ikiz kardeşler Ayşe Tokalı ve Elif Yağmur'un (43), Ayşe Tokalı’nın 8 yaşındaki kızı Ravza Nur Tokalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayrıca Fatma Rana Yağmur, Rabia Nur Tokalı (12) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Rabia Nur Tokalı’nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.