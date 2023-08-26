Erkek arkadaşını öldüren kadın tutuklandı: Şiddet gördüğünü söyledi

Gaziantep’te tartıştığı erkek arkadaşı İbrahim Patlar'ı göğsünden bıçaklayıp ölümüne sebep olan Mevlüde Bulguroğlu tutuklandı. Bulguroğlu ifadesinde 1 çocuk babası Patlar’ın kendisini dövdüğünü, bu sırada bıçağı rastgele savurduğunu, öldürme kastının olmadığını söyledi.

Güncel 26.08.2023 12:52 Giriş: 26.08.2023 12:52

Güncelleme: 26.08.2023 12:59 Kaynak: DHA

A- A A+

Mevlüde Bulguroğlu polisler tarafından böyle götürüldü.