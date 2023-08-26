Erkek arkadaşını öldüren kadın tutuklandı: Şiddet gördüğünü söyledi
Gaziantep’te tartıştığı erkek arkadaşı İbrahim Patlar'ı göğsünden bıçaklayıp ölümüne sebep olan Mevlüde Bulguroğlu tutuklandı. Bulguroğlu ifadesinde 1 çocuk babası Patlar’ın kendisini dövdüğünü, bu sırada bıçağı rastgele savurduğunu, öldürme kastının olmadığını söyledi.
Gaziantep’te tartıştığı erkek arkadaşının ölümüne sebep olan Mevlüde Bulguroğlu tutuklandı.
Mevlüde Bulguroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Bulguroğlu, ifadesinde İbrahim Patlar ile aralarında uzun süredir geçimsizlik olduğunu ve tartışmanın ardından şiddete maruz bırakıldığını söyledi.
Darp sırasında eline aldığı bıçağı rastgele savurduğunu ifade eden Bulguroğlu, öldürme maksadı olmadığını ve pişman olduğunu söyledi.
Mevlüde Bulguroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Olay, 24 Ağustos gecesi Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Rezidanstaki dairede Mevlüde Bulguroğlu (34) ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar (45) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Bulguroğlu, Patlar'ı göğsünden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, 1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mevlüde Bulguroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.
1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.