Bayrampaşa'da evli olduğu kadını katleden Şeyhmus Çap tutuklandı
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde evli olduğu Meryem Çap'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Şeyhmus Çap, "eşini kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Bayrampaşa'da evli olduğu kadı Meryem Çap'ı silahla vurarak öldüren Şeyhmus Çap, tutuklandı.
Olay, 22 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi, Ankara Caddesi'nde meydana gelmişti. Şeyhmus Çap isimli erkek, tartışma sırasında Meryem Çap'ı silahla vurduktan sonra kaçmıştı. Şeyhmus Çap, Esenler'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Şeyhmus Çap, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıkça sorgulanan Şeyhmus Çap, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çap, "eşini kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.