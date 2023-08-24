Küçükçekmece'de bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını silahla vurdu

Küçükçekmece’de, İmdat P. isimli erkek boşanma aşamasında olduğu Gamze P'yi silahla vurdu. Kafasından denk gelen mermi ile ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, olay sonrası kaçan İmdat P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kadın 24.08.2023 15:40 Giriş: 24.08.2023 15:40

Güncelleme: 24.08.2023 15:51 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: Depophotos