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Küçükçekmece'de bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını silahla vurdu

Küçükçekmece’de, İmdat P. isimli erkek boşanma aşamasında olduğu Gamze P'yi silahla vurdu. Kafasından denk gelen mermi ile ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi olduğu belirtilirken, olay sonrası kaçan İmdat P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kadın
  • 24.08.2023 15:40
  • Giriş: 24.08.2023 15:40
  • Güncelleme: 24.08.2023 15:51
Kaynak: İHA
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Küçükçekmece'de bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını silahla vurdu
Fotoğraf: Depophotos

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Gamze P. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze P. ablasının evine geldi. İmdat P. ise, kadının olduğu eve gelerek, çıkan tartışma Gamze P.’yi kafasından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ağır yaralanan Gamze P. hastaneye kaldırılırken, geldiği araçla olay yerinden kaçan İmdat P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hastanedeki tedavisi devam kadının hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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