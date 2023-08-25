Ankara'da kadınlara saldıran 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi’nde, 24 Ağustos'ta, bir eğlence mekanı çıkışında alkollüyken yoldan geçen 5 kadını taciz edip şiddet uygulayan 1 bekçi ve 2 polis sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'da bir eğlence mekanı çıkışı, yoldan geçen kadınlara yönelik taciz, sözlü ve fiziki saldırıda bulunarak, havaya ateş eden sivil kıyafetli, 1 bekçi ve 2 polis tutuklandı.

Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi’nde, 24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında, bir eğlence mekanı çıkışında 3 kişi yolda yürüyen 5 kadını taciz edip, sözlü ve fiziki saldırıda bulunup, havaya ateş etmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırganların sivil kıyafetli 1 bekçi ve 2 polis olduğu bilgisine yer verilmişti.

Açıklamada, saldırganların gözaltına alındığı, haklarında adli ve idari işlem başlatıldığı ifade edilmişti. Emniyet açıklamasında, saldırganların adliyeye sevk edilleceği belirtilmişti.

Saldırgan 2 polis ve 1 bekçi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan saldırganlardan birinin başkomiser olduğu öne sürülmüştü.