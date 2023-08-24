Ankara'da polislerden kadınlara taciz ve şiddet

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında eğlence mekanının çıkışında alkollüyken yoldan geçen kadınlara yönelik taciz ve şiddette bulunarak havaya ateş eden 1 bekçi ve 2 polis açığa alınarak haklarında işlem başlatıldı. Polislerden birinin ise başkomiser olduğu öne sürüldü.

Güncel 24.08.2023 16:33 Giriş: 24.08.2023 16:33

Güncelleme: 24.08.2023 17:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA