Ankara'da polislerden kadınlara taciz ve şiddet
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında eğlence mekanının çıkışında alkollüyken yoldan geçen kadınlara yönelik taciz ve şiddette bulunarak havaya ateş eden 1 bekçi ve 2 polis açığa alınarak haklarında işlem başlatıldı. Polislerden birinin ise başkomiser olduğu öne sürüldü.
Ankara'da alkollüyken yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 2 polis ve 1 bekçi açığa alınarak hakkında işlem başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarda bir eğlence mekanı çıkışı, yoldan geçen kadınlara yönelik taciz ve şiddet uysaldırıda bulunarak, havaya ateş eden sivil kıyafetli biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis 3 emniyet personelinin gözaltına alındığı belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Açıklamanın devamında, adı geçen emniyet personelleri hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Emniyet açıklamasında, ayrıca, şahısların açığa alındığı ve adliyeye sevk edileceğine yer verildi.
Öte yandan T24'te yer alan haberde, kavgaya karışan kişilerden birinin başkomiser olduğu ve şahsın havaya 4 el ateş açtığı belirtildi. Haberde, tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu bilgisine de yer verildi.