Bir erkek, kadını öldürdükten sonra intihar etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cadde ortasında motosikletli şüpheli tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi. Cinayeti işleyen kişi aynı tabancayla intihar etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cadde ortasında motosikletli şüpheli tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi. Cinayeti işleyen kişi aynı tabancayla intihar etti.

Olay, İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Çınar isimli kadın cadde üzerinde yürüdüğü sırada, motosikletli Selami Ş. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan art arda çıkan kurşunların, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Yıldız Çınar yaralandı. Selami Ş. ise motosikletiyle kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız Çınar, ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çınar hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli Selami Ş. parkta aynı tabancayla intihar etti. Selami Ş.'nin cansız bedeni Kocaeli Şehir Hastanesinin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

KURŞUN EVİNE İSABET EDEN YURTTAŞ OLAYI ANLATTI

Evinin camına kurşun isabet eden yurttaş, "Camın delik olduğunu dedim ki havai fişek mi geldi. Sonra bir bağrışma oldu. Baktım yerde yatan bayanmış. Boş kovanı burada bulduk. Sekince camı patlatıyor aşağıya düşüyor. Epey bir tedirgin olduk. Oğlum oradaydı, yemeği yedik, çay içelim dedik. O sıra televizyon haberlerine bakalım dedik. 1 dakika var veya yok oldu" dedi.