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Adana’da apartman yangını: 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan 20 kişi etkilendi. Yangından etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 12.08.2023 13:59
  • Giriş: 12.08.2023 13:59
  • Güncelleme: 12.08.2023 14:00
Kaynak: AA
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Adana’da apartman yangını: 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki dört katlı binanın bodrum katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadaki yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalanlar sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Köpeğiyle birlikte mahsur kalan bir kadın ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen 20 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiyece kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle bodrumda hasar oluştu.

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