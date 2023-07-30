Adana’da mahallelinin altınlarını toplayıp kaçan kuyumcu, İzmir’de yakalandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde Atahan K. adlı kuyumcu, kâr vaadiyle mahallelinin altınlarını toplamaya başladı. Bir süre kâr paylarını dağıtıp güven kazanan Atakan K., daha sonra dükkanını kapatıp değeri 600 milyon TL’yi bulduğu iddia edilen altınlarla kaçtı. Atakan K., İzmir Bornova’da yakalandı. İlk ifadesinde “Mahallede altınlarını veren kişiler, bir süre sonra daha fazla kâr payı istemeye başladı. Sonra da iş yerim kurşunlandı” dedi.

Adana'da kâr vaadiyle mahallelinin 600 milyon TL'lik altınını alıp kaçtığı iddiasıyla aranan kuyumcu Atahan K. (45), İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandı.

Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Atahan K., iddiaya göre kâr vaadi ile mahallelinin güvenini kazanıp altınlarını almaya başladı. Atahan K., altınlarını kendisine getirenlere kar paylarını ödedi daha sonra da iş yerini kapatıp kayıplara karıştı.

Dolandırıldıklarını anlayan mahalleli, 600 milyon TL'lik altınlarını alıp kaçtığı iddiasıyla Atahan K.'den şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Atahan K.'nin İzmir'e kaçtığını ve tanınmamak için peruk takarak gezdiğini belirledi. Bornova ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edilen Atahan K, Adana ve İzmir polisinin ortak operasyon ile gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Atahan K., ifadesinde, "Mahallede altınlarını veren kişiler, bir süre sonra daha fazla kâr payı istemeye başladı. Sonra da iş yerim kurşunlandı. Can güvenliğim olmadığı için kaçmak zorunda kaldım. Söyledikleri kadar değil; 10-20 milyon TL borcum var. Evimi satılığa çıkardım, paralarını ödeyeceğim" dedi.

Öte yandan Atahan K.'nin iş yerinin kurşunlandığı anların, güvenlik kamarası görüntüleri ortaya çıktı.