Adana’da özel kalem müdür vekilini vuran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü silahla vurarak yaralayan Mikail G'nin ilk ifadesinde, ”Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dediği öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü silahla vurarak ağır yaralayan Mikail G'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi binasında meydana gelen olayda, Halk Ekmek çalışanı Mikail G, Özel Zeydan Karalar'ın Kalem Müdür Vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G. yanında tabanca ile Samet Güdük’ü yaraladı.

Yaralanan Güdük’ün ameliyatı devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Daha sonra suç aletiyle polise teslim olan Mikail G'nin, ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi.