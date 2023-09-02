Adana’da suikast: Motosikletle gelip çift tabancayla ateş etti

Adana’da arkasına bindiği motosikletle İbrahim Taşkıran adlı kişinin yanına gelen kişi, çift silahla saldırı düzenledi. Taşkıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına kaydedildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde telefonda konuşan İbrahim Taşkıran'a (42), motosikletten inen zanlı tarafından 2 tabancayla birden ateş açıldı.

Yurttaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Taşkıran, sevk edildiği Yüreğir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ YOLA DEVAM ETMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı ve motosikleti kullanan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtta, motosikletten inen kasklı şüphelinin ateş ettikten sonra kaçtığı, sürücünün ise yoluna devam ettiği görülüyor.

“SİLAHSIZ GEZMEK İSTİYORUM AMA GÜVENLİ DEĞİL”

Öte yandan, öldürülen İbrahim Taşkıran’ın bir süre önce cezaevinden çıktığı ve sosyal medya hesabından sık sık husumetlilerine yönelik imalı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Taşkıran’ın bazı paylaşımlarında, mahallede silahlı saldırılarda ölen yakınlarına yer verdiği görüldü.

Silahlı fotoğraflarını da paylaşan Taşkıran’ın, “Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler” yazdığı görüldü.