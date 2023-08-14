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Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 5 saatlik çalışmalarım ardından kontrol altına alındı.

Güncel
  • 14.08.2023 23:19
  • Giriş: 14.08.2023 23:19
  • Güncelleme: 14.08.2023 23:21
Kaynak: İHA
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Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 5 saatlik çalışmalarım ardından kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İmamoğlu ilçesine bağlı Pekmezci ve Malahıdırlı mahallelerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 62 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 10 iş makinesi sevk edildi. Yangın, 350 personelin müdahalesiyle 5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana’da orman yangını
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