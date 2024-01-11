Aday gösterilen Erdal Beşikçioğlu’nun tiyatro ve dizi projeleri ne olacak?

CHP’den Etimesgut belediye başkan adayı gösterilen sanatçı Erdal Beşikçioğlu’nun dizi projeleri askıya alındı ancak tiyatro oyunları sürecek.

Erdal Beşikçioğlu, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamasıyla Ankara’da Etimesgut Belediye başkanlığı için resmen aday gösterildikten sonra bugün itibarıyla seçim çalışmalarına başlayacak.

Erdal Beşikçioğlu, aday gösterilmeden önce yeni bir dizi projesi üzerine çalışıyordu. Bu konuda da dijital bir platformla görüşmeler yapıyordu. Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre söz konusu görüşmeler, askıya alındı. Beşikçioğlu, tiyatro oyunlarına ise seçim çalışmaları sırasında da devam edecek.

Erdal Beşikçioğlu, 'Bir Delinin Hatıra Defteri'ni ocakta ve martta Ankara ve Bursa'da sahneleyecek.