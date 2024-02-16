Aday gösterilmedi, festivali iptal etti iddiası

Kadın Oyunları Festivali’nin Bandırma ayağının, tekrar aday gösterilmeyen Bandırma Belediye Başkanı Tosun tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeyerek iptal edildiği belirtildi.

Kültür Sanat Servisi

Bandırma’da düzenlenen Kadın Oyunları Festivali, gerekçe gösterilmeden iptal edildiği iddia edildi. Kadın Oyunları Festivali’nin Bandırma ayağının, tekrar aday gösterilmeyen CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından festivale 15 gün kala iptal edildiği belirtildi.

Festival yönetimi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, kültür müdürünün iptal tebliğine cevaben, ”Sadece festivalin iptal edilmediğinin, bu kararla tiyatro kurumlarının, oyuncuların, teknik personellerin ve hatta onların ulaşımlarını sağlayan şoförlere kadar büyük bir yapının mağdur edildiği” vurgulandı.

HALK CEZALANDIRILDI

Festival yönetimi, kararın tekrar gözden geçirilmesini ve tiyatro emekçilerinin ekmek paraları ile oynanmasının kabul edilebilir bir şey olmadığını yetkililere ısrarla bildirmelerine rağmen tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti. Bandırma Belediyesi yetkilileri ile festivalin rutin sürecinin başlatıldığını, gerekli tüm ön hazırlıkların bitirildiğini, tiyatro ekiplerinden istenen gerekli yasal evrakların bile belediyeye ulaştırıldığını, ancak tüm bu süreçlerin göz ardı edildiğini belirtti. Festivalin rutin olarak yapıldığı iki farklı kentte daha mevcut başkanların aday gösterilmediğini ancak bu başkanların böyle bir yaklaşımda hiçbir zaman bulunmadıklarını söyleyen festival yönetimi, alınan bu kararla sadece festival ve tiyatro ekiplerinin değil aynı zamanda Bandırma halkının da cezalandırılmış olduğunu dile getirdi.

Kadın Oyunları Festivali yönetimi, ilerleyen zamanlarda saygıdeğer Bandırma halkı ile elbette yeniden buluşacaklarını ve bugüne kadar festivale samimi olarak katkı sunan Bandırma Belediyesi emekçilerine de sonsuz teşekkürler ettiklerini bildirerek açıklamasını tamamladı.