Aday ve ittifak tartışmaları

Haber Merkezi

Siyasetin yönü bir kez daha seçimlere kaydı. Yerel seçim hazırlıkları, ittifakların durumu ve adaylıklar gündemden düşmüyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ittifak sistemini eleştirip yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağız vurgusuyla başlayan tartışmalar belli başlı illerde adayların açıklanması ile sürüyor.

Geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ümit Özlale’yi İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı olarak açıklamasının ardından ilk tepkiler gelmeye başladı.

Mecliste basın açıklaması gerçekleştiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamasına ilişkin "Ama hanımefendi böyle bir karar vermiş, ‘ayrı gireceğim’ diyor ve İzmir’de adayını açıklıyor. Biz gidene ‘kal’ diyemeyiz, zorla ittifak yapacak halimiz de yok. O yüzden kararı hayırlı olsun. Umarım seçim sonucunda bunun ülkeye, demokrasiye ve kazanılan illere bir zararı olmaz. Siyasi partiler karar alır, uygular, sonucunu da sandıkta alır. Tersi olursa da bunun hesabı olur. Umarım böyle bir hesap vermek zorunda da kalmazlar." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise açıklanan adaylığın üzerinden hem İYİ Parti’yi hem de CHP’yi hedef aldı. Yalçın yaptığı açıklamada adaylığı "hem halkı hem de zillet ortaklarını aldatmaya dönük basit bir şark kurnazlığı" olarak nitelendirdi. Yalçın, “CHP kurmayları ve sözcüleri, fiilen dağılmış görünen zillet ittifakı üyeleriyle İpleri koparmamak için çatışmacı siyasetten uzak durma telaşındadır” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV’de yayınlanan ‘Söz Sende’ programında İYİ Parti’nin Antalya adayının belli olduğunu iddia etti. Terkoğlu, Antalya’da muhalefetin önde olduğunu hatırlatarak, “İlerleyen günlerde İYİ Parti’nin Antalya Belediye Başkanlığına aday ismin Nesrin Ünal olduğu da Akşener tarafından açıklanacaktır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok da Akşener’in şarkıcı Mustafa Sandal’a Beşiktaş Belediye Başkanlığı için teklif götürdüğünü açıkladı. Üçok, “Mustafa bey, genel başkanımızı ziyaret etti. Görüşmede bu konular konuşuldu. Halk tarafından sevilen bir sanatçı ve Beşiktaş’a çok yakışır. Kendisinin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmasını çok isteriz” ifadesini kullandı.

İTTİFAKTA YENİ BİR SAYFA AÇILABİLİR

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda ittifakın durumuna da değindi. Özel şu ifadelere yer verdi: “Şu anda Millet İttifakı'nın ittifak potansiyelinde bir gerileme, çöküş olduğu muhakkak. Partide yönetime geldiğimiz takdirde yeni bir beyaz sayfa açıp, bütün muhataplarımızla önce kendi özeleştirimizi yapacağız. Onlarla olan sorunları yapıcı bir şekilde tartışıp ölçme, değerlendirmeye dayalı, vatandaşın desteğini alacak, partilerin kendi içindeki partilileri vicdanını rahatsız etmeyecek, yazılı çizili bir iç hukuka dayalı, kimsenin kimsenin hakkını yemeyeceği, hiç kimsenin de başkasının hakkını yedirmeyeceği gerçek bir birliktelik için kolları sıvamaya ve bir beyaz sayfa açmaya hazır olacağız. Elimizdeki hiçbir belediyeyi kaybetmeyip, Millet İttifakı'na ve Türkiye İttifakı'na çok sayıda belediye kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız.”