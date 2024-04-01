Adayların sandığından kim birinci çıktı?
61 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Türkiye, dün bir kez daha yerel seçimler için sandık başına gitti. Önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerinin belirlendiği seçimlerde ülke genelinde yaklaşık 206 bini aşkın sandıkta oy kullanıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na oy kullandığı sandıkta 114, AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum’a ise 126 oy çıktı. AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a oy kullandığı sandıkta 98, Mansur Yavaş'a 136 oy çıktı.
Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek üzere dün sandık başına gitti.
Katılım oranının yüzde 76 olduğu seçimde ülke genelinde yaklaşık 206 bini aşkın sandıkta oy kullanılırken, Cumhur İttifakı büyük bir bozgun yaşadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, seçimde oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. İmamoğlu’nun oy verdiği 2244 numaralı sandıkta 266 seçmen oy kullanırken, oyların 262’si geçerli sayıldı.
İMAMOĞLU'NUN SANDIĞINDAN KURUM ÇIKTI
Sandıktan AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a 126, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 114, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’e 10, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu’na 8, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş’a 3, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın’a ise 1 oy çıktı.
MANSUR YAVAŞ, ALTINOK'UN SANDIĞINDA ÖNDE
Turgut Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Keçiören Kocatepe İlkokulu'nda kullandı. Altınok'un oy verdiği 4382 numaralı sandıkta 264 seçmen oy kullandı, oyların 256'sı geçerli sayıldı. Sandıktan CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a 136, AKP'nin adayı Turgut Altınok'a 98, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Suat Kılıç'a 8, Zafer Partisi adayı Hüseyin Bartu Soral'a 6, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım'a 3, Anavatan Partisi adayı Tuvana Naz Ketene, DEM Parti adayı Gültan Kışanak, Hak ve Özgürlükler Partisi adayı Fazlı Taşkan, Adalet Birlik Partisi adayı Abdullah Demiryürek ve Saadet Partisi adayı Cafer Güneş'e 1'er oy çıktı.
KURUM, OY KULLANDIĞI SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKTI
AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum, oy kullandığı sandıkta ilk sırada çıktı. AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandığın sonuçları belli oldu.
Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı, 14 oy ise geçersiz sayıldı.
İBB Başkanlığı için en yüksek oyu 142 ile AKP'nin adayı Murat Kurum alırken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 98, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'e 6, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 5, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'a 4, İYİ Parti'nin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'ya 2, Memleket Partisinin adayı Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisi adayı Umut Çınar, Hak ve Özgürlükler Partisi adayı Mustafa Aytaş, Adalet Birlik Partisi adayı Muharrem Mutlu, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a 1'er oy çıktı.
TUGAY, BİRİNCİ ÇIKTI
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, oy kullandığı 2110 No’lu sandıktan birinci çıktı. Sandıktan Cemil Tugay’a 134 oy, AKP’nin adayı Hamza Dağ’a ise 83 oy çıktı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ın oyunu kullandığı Karşıyaka’daki Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu’ndaki 2110 No’lu sandıkta toplam 273 oyun kullanıldı. Sandıktan Cemil Tugay’a 134 oy, AKP adayı Hamza Dağ’a 83 oy, İYİ Parti adayı Ümit Özlale’ye ise 9 oy çıktı.