Adayların sandığından kim birinci çıktı?

61 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Türkiye, dün bir kez daha yerel seçimler için sandık başına gitti. Önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerinin belirlendiği seçimlerde ülke genelinde yaklaşık 206 bini aşkın sandıkta oy kullanıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na oy kullandığı sandıkta 114, AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum’a ise 126 oy çıktı. AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a oy kullandığı sandıkta 98, Mansur Yavaş'a 136 oy çıktı.

Yerel Seçim 2024 01.04.2024 07:58 Giriş: 01.04.2024 07:58

Güncelleme: 01.04.2024 08:06 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: AA