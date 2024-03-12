Adaylık ilanından sonra Cemil Tugay ve Tunç Soyer ilk kez aynı karede

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, adaylıklar ilan edildiğinden beri ilk kez aynı karede yer aldı. İki isim İzmir'deki iş dünyası buluşmasına katıldı. Adaylık sürecinden beri birbirlerine eleştiriler getiren iki isim yan yana oturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de iş dünyası buluşmasına katıldı. İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Karşıyaka Belediye Başkanı ve CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, adaylık ilanının ardından ilk kez yan yana geldi.

Toplantıda konuşan Tunç Soyer; Cumhuriyet'i, laikliği ve demokrasiyi savunmak için hep en önde durduğunu söyledi. İzmir'in iktidar tarafından 22 yıldır nispi olarak fakirleştirildiğini belirten Soyer, "İzmir'den 40 alıp 1 verdiler. 440 milyar vergi ödemiş, 13 milyarı yatırıma dönmüş" dedi.

Merkezi hükümetin İzmir'e yaptığı yatırımın ne kazar az olduğunu vurgulayan Soyer, açıklamalarına şöyle devam etti:

"40'ta 1 oranı yıllardır değişmiyor. Laikliğin ve çağdaş Türkiye'nin kalesi olan İzmir'in ileriye gitmesinden korkuyorlar. Korkmaya da devam ediyorlar. İzmir otoriter ve popülist siyasetin panzehri olmaya devam edecek. Doğru yoldayız ve eminim ki bu yol devam edecek."

Demokrasinin kalesi olan ve Türkiye'deki en güzel uygulamara sahne olan İzmir'e yakıştığı gibi son nefesime kadar çalışmaya devam edeceğim. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız."

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